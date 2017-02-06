Доверяйте свое здоровье только квалифицированным специалистам и не экспериментируйте

Геморрой – это проблема, о которой не принято говорить вслух, но она знакома практически каждому третьему человеку, который достиг возраста 30 лет. За последние годы это заболевание очень «помолодело». Например, ранее геморрой мог возникать в основном людей старее 50 лет, то сейчас эта весьма деликатная проблема может появиться и у молодых людей. Как видим, для данного недуга нет ограничений по возрасту, так и по полу, ведь одинаково распространен как среди мужчин, так и среди женской части населения. Потенциальными носителями столь интимной проблемы могут быть водители, офисные сотрудники, продавцы, кассиры и т.д.



Не стоит надеяться исключительно на народную медицину, ведь так можно и вовсе запустить болезнь, что приведет к осложнениям. И даже если состояние уже запущенное, современная медицина все равно готова прийти на помощь и решить ее в самые краткие сроки.



«Люди редко по-настоящему обращают внимание на свое здоровье, затягивают лечение, пока не возникнут серьезные проблемы» - говорит врач-проктолог медицинского центра «ОН Клиник Мариуполь», имеющий двадцатилетний стаж и опыт работы с пациентами самых разных возрастов. - К нам обращаются люди с различными жалобами касательно здоровья, и мы всегда готовы оказать медицинскую помощь».



В сети медицинских центров «ОН Клиник» данная проблема решается исключительно безоперационными методами. Врачи помогают пациентам забыть о недуге применяя латексное лигирование, инфрокрасную фотокоагуляцию или радиоволновой метод. Каждый из методов имеет свои особенности, но общее у них то, что они не требуют применения наркоза, не сопровождаются болевыми ощущениями и не вынуждают пациента к госпитализации.



Сразу после первой процедуры вы сможете вернуться к своей привычной жизни, что очень удобно, а сама манипуляция длится не более 30 минут.





Для удобства сначала проводится комплексное обследование, которое включает видеодиагностику и позволяет точно определить проблему и найти оптимальное лечение.



«Доверяйте свое здоровье только квалифицированным специалистам и не экспериментируйте. Не игнорируйте даже самое незначительное проявление геморроя. Не стесняйтесь прийти на прием к врачу! Иногда только специалист способен устранить проблему и спасти вашу жизнь» – подвел итоги врач-проктолог медицинского центра «ОН Клиник Мариуполь».