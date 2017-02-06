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Рубрика: Новости Донбасса
06-02-2017, 11:04
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Полиция: в Авдеевке в результате обстрелов за сутки повреждено 22 здания и 2 автомобиля

За минувшие сутки в Авдеевке не прекратились обстрелы. По последним данным областного главка полиции, задокументированы повреждения 22 зданий и 2 автомобилей:

  • ул. Степная, 62, 83а, 85, 85а;
  • ул. Первомайская, 74,79,
  • ул. Дружбы, 69;
  • ул. Фестивальная, 22;
  • ул. МПС, 70/4;
  • ул. Мира, 48;
  • ул. Доверия (Петровского), 22;
  • ул. Садовая, 19;
  • ул. Маяковского, 89а
  • переулок Независимости, 22;
  • ул. Менделеева, 8/64;
  • ул. Лермонтова, 7;
  • ул. Красная, 154 а,
  • ул. Соборная (Ленина), 73, кв. 64, 66, 69;
  • ул. Спортивная, 96;
  • ул. Дачная, 34
  • ул. Соборная (Ленина), 73 - повреждены 2 автомобиля.

За минувшие сутки в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»