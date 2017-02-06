Полиция: в Авдеевке в результате обстрелов за сутки повреждено 22 здания и 2 автомобиля

За минувшие сутки в Авдеевке не прекратились обстрелы. По последним данным областного главка полиции, задокументированы повреждения 22 зданий и 2 автомобилей:
- ул. Степная, 62, 83а, 85, 85а;
- ул. Первомайская, 74,79,
- ул. Дружбы, 69;
- ул. Фестивальная, 22;
- ул. МПС, 70/4;
- ул. Мира, 48;
- ул. Доверия (Петровского), 22;
- ул. Садовая, 19;
- ул. Маяковского, 89а
- переулок Независимости, 22;
- ул. Менделеева, 8/64;
- ул. Лермонтова, 7;
- ул. Красная, 154 а,
- ул. Соборная (Ленина), 73, кв. 64, 66, 69;
- ул. Спортивная, 96;
- ул. Дачная, 34
- ул. Соборная (Ленина), 73 - повреждены 2 автомобиля.
За минувшие сутки в результате обстрелов погибших и пострадавших нет.