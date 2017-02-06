Осторожно! На дорогах скользко!

По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидаются осадки колебания температуры воздуха от -4 до +1, на дорогах гололедица, местами слабые осадки, туман.

На дороги вышли патрули правоохранителей, специальная техника и работники дорожных служб. Асфальт покрывают противогололедными материалами, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Правоохранители напоминают водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть внимательными и осторожными. При попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди. Кроме того, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами).

Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.