В Мариуполе каток превратили в ледовое поле

На площади Свободы на ограждение катка по периметру мариупольские любители хоккея прикрепили стойки с сеткой. По словам сотрудников катка, это сделано для безопасности окружающих при проведении состязаний по хоккею.
Уже проведено пять матчей.
На площади Свободы на ограждение катка по периметру мариупольские любители хоккея прикрепили стойки с сеткой. По словам сотрудников катка, это сделано для безопасности окружающих при проведении состязаний по хоккею.
Уже проведено пять матчей.
Работает специальная техника
В связи с проведением ремонтных работ