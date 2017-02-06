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Рубрика: Новости Мариуполя
06-02-2017, 11:59
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[Фото]

В Мариуполе каток превратили в ледовое поле

На площади Свободы на ограждение катка по периметру мариупольские любители хоккея прикрепили стойки с сеткой. По словам сотрудников катка, это сделано для безопасности окружающих при проведении состязаний по хоккею.

Уже проведено пять матчей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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