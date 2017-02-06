Стартовала регистрация на ВНО-2017 в Украине

Сегодня, 6 февраля, в 10:00 в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года. Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), регистрационную карточку можно самостоятельно заполнить на сайте УЦОКО или же обратиться в пункт регистрации, перечень которых также размещен на сайте центра. Для выпускников текущего года пункты регистрации созданы по месту учебы.

В карточке необходимо указать предметы, по которым будет проходить тестирование (максимум – 4 предмета). Первый обязательный предмет - украинский язык, второй - математика или история Украины, третий - из предложенного перечня (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия).

Перечень документов, необходимых для регистрации, размещен на сайте УЦОКО в разделе Процедура регистрации.

Если регистрация прошла успешно – абитуриент получает сертификат ВНО, информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника ВНО.

Регистрация продлится до 17 марта.