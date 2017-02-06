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Рубрика: Новости Украины и мира
06-02-2017, 13:27
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Аброськин остается на Донетчине: Нацполицию возглавит Бушуев, Вишневский или Князев

Комиссия определила трех лучших кандидатов на должность руководителя Нацполиции Украины. Это Константин Бушуев, Андрей Вишневский и Сергей Князев.

«4 февраля комиссия обсудила итоги интервью и выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины», - говорится в заявлении комиссии.

По словам секретаря комиссии Евгения Захарова, первый в этом списке – Бушуев, но у него нет опыта работы в следственных органах и пока не достаточно проявлены лидерские качества.

Таким образом, Вячеслав Аброськин, которого называли первым кандидатом на должность руководителя, все-таки остается в Донецкой области.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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