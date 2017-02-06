БПП: если ситуация на Донбассе ухудшится – власти могут ввести военное положение

Ситуация на востоке Украины с каждым днем ухудшается, и если обострение продолжится – Киев может ввести военное положение. Об этом заявила депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко на сегодняшнем заседании согласительного совета.

«Если такое обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности и мы увидим, что Путин серьезно настроен наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения. Это локальная ситуация, ее удалось удержать. Это уже не то, что было в Дебальцево или Иловайске. Все было готово для эвакуации населения, войска подтянуты, ВСУ организованы. Машина работает. Украина готова. Все зависит от обострения ситуации. Такой вариант возможен», - подчеркнула Луценко.