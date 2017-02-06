На автодорогах Украины будут установлены стандартные дорожные знаки, без всякой рекламы

Вскоре, не далее как в конце года, обочины украинских дорог примут стандартный, цивилизованный вид. После вступления в силу новой редакции Государственного стандарта Украины «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения» на дорожных знаках запрещено всякое размещение рекламы – как графической, так и текстового содержания.

В новой редакции Госстандарта к рекламе на дорожных знаках отнесены логотипы, торговые марки и названия предприятий, субъектов хозяйственной деятельности, организаций, объектов торговли, питания, автосервисов, объектов развлекательной сферы.

В прежней редакции такие требования к дорожным знакам не предъявлялись, результатом чего стало появление на обочинах автодорог массы информационно-указательных знаков, которые делаются под заказ и содержат рекламу в том либо ином виде.

Сообщается, что до конца 2017 года все дорожные знаки, имеющие рекламную информацию, будут демонтированы или же заменены. Заложены ли средства на демонтаж, изготовление новых знаков и замену дорожных знаков, не указано.

Все нестандартные знаки до конца 2017 года должны будут заменены, а по подсчётам специалистов, это более 6000 единиц на всей территории Украины.

После этого на украинских дорогах будут оставлены или установлены новые дорожные знаки, на которых указаны названия населённых пунктов, улиц, площадей, туристических и спортивных объектов, объектов транспортной инфраструктуры (аэропортов, ж/д вокзалов, автовокзалов, портов, мест для стоянки), исторических и культурных памятников и иных достопримечательностей.

Расходы, обеспечивающие соблюдение требований новой редакции Государственного стандарта Украины «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения», по всей видимости, будут возложены на органы местного самоуправления.

А расходы обещают быть немалыми…