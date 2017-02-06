В Донецкой области экс-сотрудник прокуратуры открыл стрельбу в кафе

В Донецкой области арестован бывший водитель прокуратуры, который в одном из кафе Покровска открыл огонь из травматического оружия. Он сделал несколько выстрелов в потолок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, инцидент произошел 29 января текущего года. Злоумышленник уже уволен.

«Суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал бывшему водителю одной из местных прокуратур Донецкой области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 48 тыс. грн», - уточнили в ведомстве.