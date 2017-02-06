Авдеевский коксохим все ещё в режиме консервации

Как сообщалось ранее, сегодня во всех домах Авдеевки восстановили электроснабжение. Однако Авдеевский коксохимический завод до сих пор находится в режиме консервации.

«Запустить вторую часть завода с ГПП-1 технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт», - написал в социальных сетях директор предприятия Муса Магомедов.

По его словам, большие проблемы могут прийти вместе с морозами, ведь запасов кокса не хватит на отопление и домов местных жителей, и замого завода. «Количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы. Для нас и для города», - добавил руководитель.