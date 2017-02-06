Мариупольские депутаты собрали гуманитарную помощь для жителей Авдеевки

Мариупольские депутаты отреагировали на ситуацию в Авдеевке и собрали гуманитарную помощь для жителей, которые оказались в тяжелой ситуации. Все вместе подготовили для отправки теплую одежду, головные уборы, обувь, матрасы, одеяла, раскладушки, спальные мешки, продуктовые наборы и деньги, сообщает пресс-служба горсовета.

Депутаты принесли не только свои вещи, но и обратились за помощью к мариупольчанам. «Мы использовали широкую сеть наших активистов, домкомов, председателей ОСМД. У нас очень неравнодушные жители. Тем более, что не так давно мы сами прошли через трагедию на микрорайоне Восточный», - отметил Юрий Хотлубей.