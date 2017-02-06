В Авдеевке появился свет и стабильное водоснабжение

Вчера удалось восстановить один из четырех энерговводов Авдеевки. Гуманитарные вопросы в части электро- и водоснабжения решены, начаты активные ремонтно-восстановительные работы бригадами города и МЧС.

Как сообщил на своей странице в facebook генеральный директор АКХЗ Муса Магамедов, восстановить одну линию Макеевка-2 – АКХЗ и запитать Авдеевку и ДФС удалось благодаря активной работе СЦКК, ОБСЕ, МЧС, энергетиков ДТЭК и личному участию губернатора области Павла Жебривского.

Несмотря на восстановление электроснабжения, Авдеевский коксохимический завод находится в режиме консервации. Для запуска второй части АКХЗ энергии недостаточно - перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 МВт. Количество коксового газа не позволяет одновременного греть и производство, и город.