Госпитально-гериатрическое отделение переехало в горбольницу №9 Мариуполя

В связи с передачей горбольницы №2 в областной бюджет госпитально-гериатрическое отделение, которое ранее располагалось в этом лечебном учреждении, переехало в горбольницу №9. Сегодня отделение открыло свои двери для первых пациентов, а главный врач горбольницы №9 Александр Железняк провел экскурсию для городского головы Вадима Бойченко и его заместителя Ксении Суховой, сообщает пресс-служба мэрии.

Из городского бюджета на ремонт помещения выделили 550 тысяч гривен. Палаты светлые и чистые, а в двух смежных палатах находится санитарный блок с туалетом, душем и горячей водой. Всего здесь 18 коек.

Но это лишь первый блок отделения. Еще есть помещение в 122,5 квадратных метра, которое нуждается в ремонте. Здесь планируют оборудовать комнату отдыха с библиотекой и музыкальным салоном.

«Мы поставили себе задачу сохранить отделение, которое было создано 15 лет назад. Первый блок уже сделан, предстоит расширяться и ремонтировать второе крыло. Отделение приняло уже первых пациентов, в перспективе сохранить 30 коек-мест. Таким образом, мы хотим отдать должное нашим дорогим и уважаемым ветеранам. Мы сохраним отделение и будем его развивать», - подчеркнул Вадим Бойченко.