В Донецкой области пытались перекрыть еще одну дорогу: люди в балаклавах остановили автобус с сотрудниками ТЭС и военную технику

Сегодня, 6 февраля, около 16 часов люди в балаклавах, среди которых был народный депутат Украины, перекрыли дорогу вблизи города Часов Яр в направлении Константиновки, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

При этом был заблокирован проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб.

Прибывших на место происшествия правоохранителей она оскорбляли, а также препятствовали их работе. Но сейчас проезд транспорта на указанном участке автодороги восстановлен.

В штабе блокады не отрицают, что это их активисты перекрыли дорогу. Сообщается о якобы автобусе с «титушками», который и пытались остановить.