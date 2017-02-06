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  • В Донецкой области пытались перекрыть еще одну дорогу: люди в балаклавах остановили автобус с сотрудниками ТЭС и военную технику

Рубрика: Новости Донбасса
06-02-2017, 18:45
Просмотров: 2926
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В Донецкой области пытались перекрыть еще одну дорогу: люди в балаклавах остановили автобус с сотрудниками ТЭС и военную технику

Сегодня, 6 февраля, около 16 часов люди в балаклавах, среди которых был народный депутат Украины, перекрыли дорогу вблизи города Часов Яр в направлении Константиновки, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

При этом был заблокирован проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб.

Прибывших на место происшествия правоохранителей она оскорбляли, а также препятствовали их работе. Но сейчас проезд транспорта на указанном участке автодороги восстановлен.

В штабе блокады не отрицают, что это их активисты перекрыли дорогу. Сообщается о якобы автобусе с «титушками», который и пытались остановить.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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