В Сартане «кипит» работа: аварийных домов не осталось, восстановительные работы завершаются

Сегодня мэр Мариуполя Вадим Бойченко побывал в поселке Сартана, где продолжаются работы по восстановлению пострадавших в ходе обстрела домов. Сейчас все работы разделены на три блока: ликвидация аварийных последствий, замена стекол и составление актов по оставшимся домам, которые получили незначительные повреждения. На сегодняшний день большая часть работ выполнена, аварийных домов нет, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отчитались коммунальщики и представители поселковой власти, 4 дома нуждались в замене кровли, сейчас работы в трех из них завершены. С хозяевами последнего дома договорились возобновить работы, когда налагодится погода. Из 47 домов остеклили 27, еще 20 планируют закончить завтра.

А на ближайшей сессии горсовета будет вынесен вопрос о выделении материальной помощи жителям Сартаны.

«Благодаря синергии коммунальных предприятий, ФРМ и металлургического комбината Ильича мы смогли в кратчайшие сроки восстановить большую часть поврежденных домов. В этой работе все стороны продемонстрировали слаженность и высокий профессионализм. Я благодарен за неравнодушную позицию всем, кто принимал в этом участие», - подчеркнул Вадим Бойченко.