В зоне АТО в ход пошли танки, ранен 1 военный

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 6 февраля, на Донбассе насчитали 40 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен 1 военнослужащий.

На Донецком направлении по Авдеевке били из 152-миллиметровой артиллерии, танков, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на линии огня оказались населенные пункты Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении применили артиллерию, гранатометы, минометы разных калибров, танки и пулеметы, на Луганщине в ход пошли танки и гранатометы.