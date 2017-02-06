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Рубрика: Новости Донбасса
06-02-2017, 20:04
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В зоне АТО в ход пошли танки, ранен 1 военный

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 6 февраля, на Донбассе насчитали 40 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранен 1 военнослужащий.

На Донецком направлении по Авдеевке били из 152-миллиметровой артиллерии, танков, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на линии огня оказались населенные пункты Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении применили артиллерию, гранатометы, минометы разных калибров, танки и пулеметы, на Луганщине в ход пошли танки и гранатометы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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