На какой отметке остановится стоимость бензина…

По информации Консалтинговой группы А-95, после того, как на прошлой неделе резко подорожал и бензин, и дизтопливо, в крупных региональных сетях АЗС в период с 3 по 6 февраля вновь обозначился рост цен на автомобильное топливо.

По прогнозам экспертов, уже в начале весны стоимость бензина может закрепиться на уровне 26 грн/литр, а цена сжиженного газа вырастет до 13 грн./литр.

По словам экономиста, руководителя проекта «Путь к успеху» Андрея Блинова, существенное влияние на топливное ценообразование оказывает сезонный фактор. Специалист подчёркивает: «Цены на бензин, хотя этого не прогнозируют работники нефтяных компаний, будут снова расти. Это сезонный фактор – я не помню апреля, чтобы цены не росли».

Такая тенденция происходит под влиянием роста цен на нефть на мировом рынке, чему поспособствовали переговоры стран ОПЕК.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/3 февраля 2017 г., грн/л:

Блинов пояснил: «То есть если мы слышим, что вследствие договорённости ОПЕК в этом году будем иметь уже этим летом $60, а может, и $80 за баррель. Было $40, а сегодня уже $55 за баррель. Соответственно, стоимость бензина вернётся на уровень $1 за 1 литр бензина. Если сбудется мой прогноз про доллар по 26 грн., то ситуация будет стабилизироваться на этом уровне».

По сжиженному газу тоже вполне себе ясное объяснение: «Кроме того, в мире существует привязка, что сжиженный газ в 2 раза дешевле, чем бензин, а у нас он почти в 2,5 раза дешевле. Думаю, что рынок будет корригироваться, чтобы уровнять соотношение в сторону увеличения где-то до 13 грн./литр».

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич называет три фактора, оказывающие непосредственное влияние на стоимость топлива – это рост цен на нефть, курс валют и повышение акциза. Поэтому эксперт поясняет: «Большие сети заправок уже подняли цены. Вероятно, на протяжении февраля продолжит дорожать бензин и дизтопливо, но не такими темпами как в январе, тем более причин для укрепления гривны не видно. Во втором полугодии цены вырастут ещё больше и могут достичь неприятной отметки в 30 гривен за литр А-95, по дизельному топливу немного дешевле».

Между тем, по прогнозам рейтингового агентства S&P Global Ratings, среднегодовая стоимость нефти марки Brent может оказаться $45/баррель в 2017 году, а в 2018 году подняться до $50.