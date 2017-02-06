На Донетчине 19-летний парень пытался переслать в Киев почтой арсенал боеприпасов

В городе Новогродовка в отделении экспресс-доставки грузов силовики задержали 19-летнего парня, который пытался отправить в Киев запрещенную посылку.
В сумке у парня нашли более 200 патронов различного калибра, две боевые гранаты, 200-граммовую тротиловую шашку, дымовую шашку и сигнальную ракету, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, за незаконное хранение оружия молодой человек может попасть за решетку на срок до 7 лет.