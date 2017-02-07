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Рубрика: Новости Донбасса
07-02-2017, 08:01
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Поселок под Горловкой попал под обстрел: погиб 15-летний подросток

Вчера, 6 февраля, поселок Курдюмовка (Торецк), что вблизи неподконтрольной Горловки, попал под обстрел из минометов. В результате 15-летний подросток получил осколочное ранение в сердце, по пути в больницу он скончался, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

«Дал команду как можно скорее транспортировать мальчика в больницу. Уже в дороге стало известно, что ребенок умер. Полицейские и врачи все же едут к семье, чтобы оказать необходимую помощь», - сообщил главный правоохранитель области Вячеслав Аброськин.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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