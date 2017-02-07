Штаб АТО: российские СМИ распространяют информацию о планах ВСУ обстрелять Мариуполь

В российских СМИ вчера начали распространять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы планировали обстрелять Мариуполь.

«Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети интернет активно распространяется информация о якобы наличии в украинских военных планов обстрела города Мариуполь», - сообщили в пресс-центре АТО.

В связи с этим ведомство заявляет: «Это очередная попытка со стороны российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные Силы Украины, а также искусственно создать информационный повод для прикрытия собственных планов относительно обстрела мирного населения города подконтрольной Украины территории».