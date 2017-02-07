Сегодня несколько домов в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 7 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Пр. Победы 129, 135
- Ул. Азовстальская 160,162.
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 7 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
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