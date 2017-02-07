В зоне АТО насчитали почти 80 обстрелов, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на востоке Украины 78 раз нарушили режим прекращения огня.
На Донецком направлении применили 152-миллиметровую артиллерию, минометы, танки, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Богдановка, Новогригорьевка, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино, Марьинка и Новотроицкое. В ход также пошло вооружение БМП.
На Луганщине били из артиллерии, минометов, гранатометов и танков.
В результате боевых действий ранен военнослужащий.