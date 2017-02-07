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Рубрика: Новости Донбасса
07-02-2017, 08:59
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В зоне АТО насчитали почти 80 обстрелов, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на востоке Украины 78 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донецком направлении применили 152-миллиметровую артиллерию, минометы, танки, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Богдановка, Новогригорьевка, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино, Марьинка и Новотроицкое. В ход также пошло вооружение БМП.

На Луганщине били из артиллерии, минометов, гранатометов и танков.

В результате боевых действий ранен военнослужащий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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