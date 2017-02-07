Аброськин: в Донецкой области перекрыли дорогу, по которой ездят «скорые» с ранеными бойцами

Как сообщалось ранее, вчера, 6 февраля, вечером у города Часов Яр участники блокады неподконтрольных территорий перекрыли дорогу.

По словам начальника полиции региона Вячеслава Аброськина, таким образом оказался заблокированным проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС. «Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, движутся аварийные службы. За несколько десятков километров идет война и из-за произвола "блокировщиков", потому что они так захотели, должны были стать "скорые", а по этой дороге идут машины с ранеными бойцами. Ценой одной минуты задержки на заблокированной дороге была бы чья-то жизнь», - добавил Аброськин.

Кроме того, из-за блокады могли остановиться Славянская и Кураховская ТЭС. Но в результате движение удалось возобновить.