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Рубрика: Новости Донбасса
07-02-2017, 09:45
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В Авдеевке стало спокойнее, обстрелы прекратились – ВГА

Ситуация в Авдеевке стабилизировалась, минувшая ночь прошла без обстрелов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал председатель Авдеевской ВГА Павел Малыхин.

«Обострение пошло на спад. Обстрелов стало меньше, по городу уже не бьют. Заработали школы и детские сады. Ситуация стабилизируется», - отметил он.

Капеллан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Лысенко добавил: «Ночь для Авдеевки прошла тихо, в городе не было выстрелов. За городом в районе промзоны было слышно мощные взрывы. Там ситуация напряженная. Дети идут в школу, вода есть со вчерашнего вечера, в домах уже есть тепло. Город входит в обычный режим. Но сказать, что это конец эскалации, я не могу».




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Редакция «Мариупольских новостей»