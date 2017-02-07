На Донбассе обстреляли украинских представителей СЦКК

Вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Лобачево под обстрел попали украинские офицеры Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с режимом прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Вчера во время проведения фотофиксации обстрела врагом мирного населенного пункта Лобачево российско-террористическими войсками было совершено коварное нападение на офицеров украинской стороны СЦКК. Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь», - говорится в сообщении.

К счастью, никто из офицеров не пострадал, но поврежден их автомобиль.