В Авдеевке за сутки разрушено 19 зданий, количество пострадавших увеличилось

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, за минувшие сутки в Авдеевке зафиксировано 19 новых разрушений зданий и жилых домов:
- Ул. Молодежная, 19 кв. 7, 8, 14, 15 и 23;
- Ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 67;
- Ул. Молодежная, кооператив «Осень», 181 (подвал)
- Ул. Коммунальная, д. 17 апреля. 48;
- Ул. Воробьева, д. 9, кв. 48, 51, 55, 56;
- 9-й квартал, кооператив Химик-2 (гараж)
- Ул. Леваневского, д. 27;
- Пер. Ясиноватский, д. 33, 39;
- Ул. Маяковского, д. 107;
- Ул. Колосова (Кирова), 96 и 206.
Кроме того, увеличено количество пострадавших: за помощью обратилась женщина, раненая во время обстрела 3 февраля.
По этим фактам открытое уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.