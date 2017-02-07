В Мариуполе не поделили дорогу два автомобиля

Только что в заснеженном Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом редакции городского сайта «Мариупольские новости» сообщили очевидцы.
Так, на улице Торговой не поделили дорогу два автомобиля.
Только что в заснеженном Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом редакции городского сайта «Мариупольские новости» сообщили очевидцы.
Так, на улице Торговой не поделили дорогу два автомобиля.
В полицию поступило сразу три сообщения по данному факту
Авария произошла на бульваре Шевченко