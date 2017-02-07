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Рубрика: Происшествия
07-02-2017, 12:22
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В Мариуполе не поделили дорогу два автомобиля

Только что в заснеженном Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом редакции городского сайта «Мариупольские новости» сообщили очевидцы.

Так, на улице Торговой не поделили дорогу два автомобиля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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