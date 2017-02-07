Курдюмовка под обстрелом: погиб подросток, повреждены дома, чудом спаслась супружеская пара

Как сообщалось ранее, вчера поселок Курдюмовка, который находится вблизи Торецка, попал под обстрел. В результате осколочного ранения в сердце погиб 15-летний подросток. Правоохранителям удалось выяснить, что на момент обстрела мальчик находился дома по ул. Севастопольской. По предварительной информации, когда начался обстрел, он пытался скрыться и как раз находился в прихожей комнате, когда снаряд разорвался у ворот дома. Деревянные двери не остановили осколки.

Также повреждено несколько домов, чудом спаслась пожилая пара. 60-летний мужчина спрятался в хозяйственном здании, где хранился уголь, а 54-летняя женщина укрылась в дальней комнате.

Кроме того, в населенном пункте закрыли школы, местные жители остались без электричества.