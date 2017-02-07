Мошенничество процветает: удостоверение участника АТО в интернете можно купить за 5-10 гривен

В последнее время в Украине участились случаи мошенничества с удостоверениями участника АТО. Сотни человек пользуются «липовыми» «корочками» и всеми их «благами».

Но довольствуются мошенники малым: например, это бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, один злоумышленник попытался не заплатить судебный сбор за подачу жалобы в суде. А во Львовской области «боец» собирал деньги якобы себе на протез – сердобольные люди отдали ему 2 тысячи гривен.

На крупные «дела» мошенники не идут: во многих госучреждениях, например, при оформлении льгот, тщательно проверяют информацию о владельце удостоверения.

Стоимость такого удостоверения порой совсем мизерная. Например, в интернете «ксивы» продают оптом по 5-10 гривен, еще 25 гривен придется заплатить за пересылку. Многие сами вклеивают свои фотографии, подделывают печати или же пользуются «благами» своих товарищей. Например, в Мариуполе местный житель сделал несколько копий настоящего удостоверения друга, распечатал себе и вклеил свой портрет.

В Нацполиции подтвердили, что случаи использования липовых удостоверений участников АТО действительно есть. Таких людей задерживают, и дела передают в суды. Штраф за это небольшой – в среднем 850 гривен.