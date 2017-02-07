Кабинет министров понизил социальные нормативы на тепло, электричество и газ

Кабинет министров Украины утвердил постановление о понижении социальных нормативов на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Это касается тепловой и электрической энергии и природного газа.

Постановление № 51 от 6 февраля предусматривает уменьшение норм потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и (или) квартирными приборами учета, с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период; природного газа для индивидуального отопления с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период. Также пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Новые нормы начнут действовать с 1 мая текущего года, поэтому в этом отопительном сезоне размеры субсидий пересматривать не будут.