Китайский интернет-ритейлер AliExpress отменяет бесплатную доставку посылок в Украину и Белоруссию. Соответствующие изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Дело в том, что ранее доставка стоила копейки и уже была заложена в стоимость товара. Она устраивала и покупателей, и продавцов. Но в последнее время с каждым днем увеличивается количество мошенников: пользуясь тем, что некоторые посылки не имеют трек-номера, люди получали их, но открывали спор и возвращали деньги. Кроме того, многие посылки не доходили до получателей.

«Теперь все посылки в Украину и Белоруссию должны отслеживаться, иметь трек-номер. А это возможно только за счет поднятия требований к условиям доставки и соответственно подорожания», - рассказали в пресс-службе компании.

При этом доставка в Россию остается бесплатной. «Для России бесплатная доставка остается, если заказ будет стоить до 2 долларов. Для Украины и Белоруссии теперь бесплатной доставки не будет вообще. Она и раньше не была бесплатной, но очень дешевой, стоимость которой была так мала, что продавец включал ее в стоимость товара, и она была практически не ощутима покупателю», - добавили в AliExpress.