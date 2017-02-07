Парасюк: на блокпосту на Донетчине, возможно, звучала нецензурная брань, но полицейского никто не бил

Ранее сообщалось о том, что народный депутат Владимир Парасюк, который принимает участие в блокаде неподконтрольных территорий, на блокпосту в Донецкой области ударил одного из правоохранителей. Сам Парасюк сначала отрицал свою причастность к данному инциденту, а сейчас уверяет: участником событий он был, но стража порядка не бил.

«Там никто вообще не бился, никто никого не ударил. Было на повышенных тонах. Возможно, проскакивала нецензурная брань, но никто точно никого не бил», - заверил Парасюк.

По его словам, на блокпосту остановили автомобиль с волонтерами и участниками АТО. Задержали их надолго: проверяли документы, фотографировали. Через время Парасюк сказал им уезжать и якобы и сам отправился дальше. Через время он узнал, что один из полицейских в больнице.

«Я иду проведать в больнице больного, думаю, может действительно его кто-то ударил. Его не было. Врач сказал, что он приходил, зарегистрировался, но у него было нормальное давление, никакого ушиба у него не было», - отметил нардеп.