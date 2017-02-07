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Рубрика: Новости Мариуполя
07-02-2017, 17:40
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Мариуполь засыпает снегом, на дорогах скользко

Еще минувшей ночью Мариуполь «притрусило» снегом, а сейчас в городе пошел настоящий снегопад. Коммунальщики начали борьбу с непогодой после полуночи: расчищали и посыпали дороги песчано-солевой смесью, сообщает пресс-служба горсовета.

«Дороги по городу начали посыпать ночью. Работали 14 машин, два погрузчика, пять тракторов. Утром 150 человек задействовали для посыпки тротуаров песчано-солевой смесью», - рассказал начальник «Зеленстроя» Александр Шульга.

Сейчас расчищают подъезды к поселкам, на расчистку готова выйти вся спецтехника.

Уважаемые мариупольцы, в связи с ухудшившимися погодными условиями убедительно просим пешеходов и водителей быть внимательными на дороге. Напоминаем, что из-за мороза и обильного снегопада тормозной путь автомобилей увеличился, поэтому переходите проезжую часть внимательно и только в специально отведенных для этого местах. Водителей транспортных средств просим быть за рулем предельно бдительными и аккуратными.

Мариупольцы, жизнь и ваше здоровье ценнее нескольких сэкономленных минут пути. Берегите себя и окружающих!


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»