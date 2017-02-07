Кароль «подколола» Лободу в эфире «Голоса страны»

В минувшем выпуске 7 сезона шоу «Голос страны» одна из участниц исполнила песню Светланы Лободы «40 градусов». Тренер Тина Кароль «подколола» свою коллегу, заявив: «Наверное, оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню».

Слова Кароль прокомментировала журналисту «КП в Украине» продюсер Лободы Нателла Крапивина: «Буду краткой: очень жаль, что человек, который сидит в "Голосе" так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет, так и не понял, что наша страна щедра на голоса, а украинский шоу-бизнес беден на личности.

А артист - это прежде всего личность! Большая, масштабная, светлая и сильная! Личность никогда не позволит себе унизительно высказываться в адрес коллег или самоутверждаться, пользуясь эфирным временем. И если новоиспеченная "народная" полагает, что, прикрываясь недвусмысленными связями, можно перестать быть человеком воспитанным, мне ее искренне жаль! Готова преподать пару мастер-классов по такту в обмен на пару уроков вокала. И еще готова подписать петицию к президенту о присвоении звания «заслуженный тренер Украины».