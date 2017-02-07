После обстрелов Сартану восстановили в рекордные сроки

В поселке Сартана, который недавно подвергся обстрелам, на данный момент завершены все восстановительные работы. Сегодня итоги проделанной работы в населенном пункте подвели городской голова Вадим Бойченко и генеральный директор металлургического комбината Ильича Юрий Зинченко, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в результате обстрелов пострадало 56 домов, 53 из них нуждались в замене стекол, четыре - в ремонте кровель. Сейчас полностью выполнены работы по остеклению, заменены три аварийные кровли, устранены все критические повреждения.

«Это была слаженная, командная работа. Нас также поддержал Фонд развития Мариуполя, который предоставил часть материалов. Комбинат Ильича выделил как стройматериалы, так и четыре бригады рабочих. Благодарю за работу и доброту, которые вы проявили к своим землякам», - сказал городской голова.