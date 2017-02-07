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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
07-02-2017, 18:57
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Аброськин: Я прощаю человека, который дал мне пощечину

Как сообщалось ранее, вчера в Донецкой области перекрыли дорогу у Часова Яра, в результате чего вмешаться пришлось правоохранителям. Один из участников блокады дал пощечину начальнику областного главка полиции Вячеславу Аброськину.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Аброськин прокомментировал данный инцидент: «Мужчина, житель оккупированного Донецка, сказал «мне так хочется вас ударить». Я этого гражданина прощаю, так как я разрешил ему это сделать. Но в отношении тех людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, прикрываются депутатскими мандатами, вопрос остается открытым - они понесут уголовную ответственность».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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