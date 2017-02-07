В правительстве утверждают – повышение «минималки» является верным решением

На правительственном совещании под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обсуждался вопрос последствий выполнения принятого ранее решения об увеличении в стране минимальной заработной платы на уровне 3200 гривен. Участие в данном совещании, по информации пресс-службы Кабмина, приняли министр социальной политики Андрей Рева, председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров и министр финансов Александр Данилюк.

В ходе совещания все представители власти отметили положительное влияние увеличения минимальной зарплаты на экономику страны, при этом беря за основу своей уверенности статистические данные.

Но, позвольте, о каких результатах можно вести речь, если со дня повышения минималки прошёл только месяц. Все данные ещё в очень сыром виде, причём есть реальное сомнение в том, что статистические органы страны в столь короткий срок смогли свести все данные, а соответствующие службы проанализировать влияние основных факторов на ситуацию.

Тем не менее, на сайте правительственного портала процитированы утверждения премьера о правильности принятого решения: «Мы прожили первый месяц 2017 года. По всем показателям мы имеем сегодня тенденции к росту количества, качества рабочих мест и повышенной заработной платы для людей трудоспособного возраста. Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата, которая теперь составляет 3,9 тыс. грн. на вакансию, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом».

При этом министр социальной политики Андрей Рева полностью поддержал главу правительства и привёл статистические данные: «По сравнению с январём прошлого года на 35 процентов увеличилось количество работодателей, которые ищут работников; на 48 процентов выросло количество вакансий; на 32 процента выросло количество людей обеспеченных работой; на 16 процентов уменьшилось количество безработных; количество претендентов на одну вакансию уменьшилось с 16 до 9; уменьшение количества предупреждённых об увольнении работников на 26 процентов меньше, чем в январе прошлого года».

В итоге Гройсман добавил: «Мы считаем, что минимальная заработная плата - это правильный шаг. Февраль и март чётко покажут, что у нас есть увеличение количества предпринимателей, увеличение минимальной заработной платы, средней заработной платы для украинцев, при том, что цены будут оставаться в пределах сезонных колебаний без каких-либо других дополнительных инфляционных процессов».

Очень хотелось бы в это верить…