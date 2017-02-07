Медсправки, техосмотр и пятикратное увеличение штрафов: что готовят для украинских автомобилистов

Депутаты подали в Верховную Раду 6 законопроектов, которые «подпортят» жизнь украинским автомобилистам. В частности, это увеличение штрафов, новая схема получения медицинских справок, возвращение техосмотра для некоммерческих легковушек и многое другое, пишет «Сегодня».

Пьяный за рулем? Заплати 100 тысяч гривен!

Депутаты предлагают еще сильнее бить по карману любителей нетрезвой езды. Если сейчас первый штраф за пьянство — 10 200 грн, то второй, 20 400 грн, — предлагают увеличить в 5 раз, до 102 тыс. грн. Лишенных водительских прав, но севших за руль, хотят штрафовать на 17 тыс. грн (сейчас 510 грн).

Но и это не все: один из законопроектов предусматривает норму, согласно которой после составления протокола о пьянстве за рулем виновному нужно будет пройти в наркодиспансере внеочередной медконтроль и профилактические мероприятия (лекции об опасности езды нетрезвым с просмотром фото жутких аварий, как принято за рубежом). Иначе — штраф 3400 грн.

Медсправки – чаще и только в госклиниках

Новшества с получением медсправок такие: их обяжут иметь при себе каждого водителя, за отсутствие хотят ввести штраф 850 грн, за поддельный документ о здоровье — штраф 510 грн. Срок действия справки — от 10 лет для молодых до 1 года для пенсионеров и тех, кто перевозит людей или опасные грузы. Сейчас справка стоит 200 грн и получать ее надо при первичной сдаче на права, их замене (например, человек сменил фамилию) или восстановлении утерянных. Если закон примут, то получить справку можно будет только в госмедучреждениях — частные клиники лишат такого права, ибо, по мнению одного из авторов законопроекта нардепа Олега Мусия, там процветает коррупция, мол, справки о профпригодности водителям в 99% случаев выдают заочно.

Кроме этого, хотят расширить медосмотр — помимо десятка врачей от нарколога и психиатра до гинеколога для женщин (мужчинам уролог не нужен), нужно будет сделать кардиограмму, сдать анализы, включая кровь на сахар, группу и резус, проверить зрение и... вестибулярный аппарат!

Техосмотр

С ноября 2019 г. вернется техосмотр (ТО) для некоммерческих легковушек, отмененный в 2011 г. Законопроект о ТО подан Кабмином еще в мае 2016 г., по нему первый осмотр новая машина пройдет через 4 года, потом — раз в 2 года. По словам главы траспортного комитета ВР Ярослава Дубневича, закон нуждается в доработке.

Как разъяснил нам эксперт Олег Назаренко, возврат ТО для всех — требование Ассоциации с ЕС. "Но документ Кабмина ущемляет права водителей и частных СТО в пользу государственных и делает упор на экологичности авто. 60% наших авто "экологию" не пройдут, надо смягчать требования, иначе это путь к коррупции", — сказал нам Назаренко.

Мнение

Эксперты уверяют, что данные новшества, наоборот, приведут к коррупции: врачу за медосмотр – заплати, ведь высидеть в очередях не каждый сможет. «Да и если перечень противопоказаний применять буквально — водителей не останется, ибо найти человека без единого диагноза, запрещающего управлять машиной, очень сложно. Наоборот, нужно приходить к западному формату, когда у будущих водителей проверяют только зрение», - уверен юрист Вадим Володарский.