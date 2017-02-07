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Рубрика: Новости Донбасса
07-02-2017, 20:34
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В зоне АТО сегодня били из тяжелой артиллерии, танков и БТР, ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 7 февраля, на Донбассе насчитали 29 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку и Верхнеторецкое, на Мариупольском – Талаковку, Гнутово, Лебединское, новотроицкое, Березовое и Павлополь, на Луганском – Троицкое, Новозвановку и Новоалександровку.

При этом в ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы, танки, артиллерия, БТР и стрелковое оружие.

В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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