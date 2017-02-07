vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 963 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
07-02-2017, 21:05
Просмотров: 1896
Комментариев: 0

Насалик: блокада Донбасса может привести к энергетической катастрофе

В ходе сегодняшней пресс-конференции в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал, к каким тяжелым последствиям приведет блокада поставок энергетического угля из зоны АТО.

Во-первых, чиновник не исключает, что уже в марте украинцам стоит ожидать веерных отключений электроэнергии, ведь запасов собственного угля хватит максимум до начала весны.

Во-вторых, это огромная дыра в государственном бюджете – по предварительным оценкам, около 30 миллиардов гривен. Вместе с этим – необходимость импортировать антрацит (скорее всего, у России, ведь не каждая антрацитовая группа подходит нашей генерации), в результате чего - девальвация гривны и рост курса доллара.

В-третьих, существенно подорожает и электричество для конечных потребителей, так как уголь будет импортным.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В правительстве утверждают – повышение «минималки» является верным решением

Своё мнение основывают на статистических данных… Не рановато ли?


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»