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  • Аброськин заявил, что дороги Донетчины разблокированы, поезда движутся. Семенченко отрицает - блокада стоит

Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 08:32
Просмотров: 2307
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Аброськин заявил, что дороги Донетчины разблокированы, поезда движутся. Семенченко отрицает - блокада стоит

В настоящее время дороги Донецкой области разблокированы, поезда движутся, препятствий для движения пассажирских поездов нет. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.

"У нас нет информации от Донецкой железной дороги о том, что кто-то не дает двигаться грузовым поездам", - уточнил он.

Генерал Аброськин подчеркнул, что в первую очередь полиция Донецкой области защищает закон и мирных жителей, страдающих в условиях войны.

"Закон действительно суров, но он закон. Никому не дано право блокировать дорогу во время войны - ни народным депутатам, ни начальникам полиции, ни кому-либо, кто считает себя добропорядочным гражданином Украины, - отметил Вячеслав Аброськин. Он также подчеркнул, что действия сотрудников полиции также получат правовую оценку.

Стоит отметить, что информацию о том, что Штаб блокады разблокировал ж/д пути и закрыл блокпост в Бахмуте опроверг нардеп Семен Семенченко.

"Блокпост в Бахмуте стоит и стоять будет", - написал он в Фейсбуке и опубликовал фото и видео с редута.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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