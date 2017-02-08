Аброськин заявил, что дороги Донетчины разблокированы, поезда движутся. Семенченко отрицает - блокада стоит

В настоящее время дороги Донецкой области разблокированы, поезда движутся, препятствий для движения пассажирских поездов нет. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.



"У нас нет информации от Донецкой железной дороги о том, что кто-то не дает двигаться грузовым поездам", - уточнил он.



Генерал Аброськин подчеркнул, что в первую очередь полиция Донецкой области защищает закон и мирных жителей, страдающих в условиях войны.



"Закон действительно суров, но он закон. Никому не дано право блокировать дорогу во время войны - ни народным депутатам, ни начальникам полиции, ни кому-либо, кто считает себя добропорядочным гражданином Украины, - отметил Вячеслав Аброськин. Он также подчеркнул, что действия сотрудников полиции также получат правовую оценку.

Стоит отметить, что информацию о том, что Штаб блокады разблокировал ж/д пути и закрыл блокпост в Бахмуте опроверг нардеп Семен Семенченко.



"Блокпост в Бахмуте стоит и стоять будет", - написал он в Фейсбуке и опубликовал фото и видео с редута.