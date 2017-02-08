В Донецке был убит командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых, более известный как Гиви. Об этом пишут ряд СМИ, а также подтверждает оперативное командование ДНР.
«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — пишет издание ДАН.
По некоторой информации, Гиви погиб при взрыве у себя в кабинете.
В соцсетях опубликованы фото, предположительно, с места события.
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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 08:50
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В Донецке взорвали главу батальона «Сомали» Гиви
В Донецке был убит командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых, более известный как Гиви. Об этом пишут ряд СМИ, а также подтверждает оперативное командование ДНР.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»