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Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 08:50
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[Фото]

В Донецке взорвали главу батальона «Сомали» Гиви

В Донецке был убит командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых, более известный как Гиви. Об этом пишут ряд СМИ, а также подтверждает оперативное командование ДНР.

«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», — пишет издание ДАН.

По некоторой информации, Гиви погиб при взрыве у себя в кабинете.

В соцсетях опубликованы фото, предположительно, с места события.




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Редакция «Мариупольских новостей»