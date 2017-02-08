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Рубрика: Образование
08-02-2017, 09:25
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Дети из прифронтовых территорий получат льготы на образование

7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект о поддержке детей с линии разграничения при получении высшего и профессионально-технического образования. Информация об этом размещена на сайте ВР. О таком важном решении сообщил и глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, который является одним из инициаторов законопроекта.

Теперь учащимся, проживающим на линии разграничения, гарантирована полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, обеспечение стипендией, бесплатным проживанием в общежитиях и т.д.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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