7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект о поддержке детей с линии разграничения при получении высшего и профессионально-технического образования. Информация об этом размещена на сайте ВР. О таком важном решении сообщил и глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, который является одним из инициаторов законопроекта.
Теперь учащимся, проживающим на линии разграничения, гарантирована полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, обеспечение стипендией, бесплатным проживанием в общежитиях и т.д.
- Главная /
- Образование /
- Дети из прифронтовых территорий получат льготы на образование
Рубрика: Образование
08-02-2017, 09:25
Просмотров: 331
Комментариев: 0
Дети из прифронтовых территорий получат льготы на образование
7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект о поддержке детей с линии разграничения при получении высшего и профессионально-технического образования. Информация об этом размещена на сайте ВР. О таком важном решении сообщил и глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, который является одним из инициаторов законопроекта.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Стартовала регистрация на ВНО-2017 в Украине
Зарегистрироваться можно на сайте
В Мариуполе начнут готовить своих учителей младших классов
В этом году МГУ начнет подготовку специалистов по обучению младших школьников
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»