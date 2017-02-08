Морпехи под Мариуполем немного продвинулись и установили новые позиции

Украинские военные продвинулись вперед на приморских рубежах фронта АТО под Мариуполем. Сейчас они пытаются закрепиться здесь и оборудуют новые позиции. Об этом говорится в сюжете ТСН.



По словам морпехов, обстрелы их укреплений продолжаются, периодически подходят и ДРГ противника. Несмотря на это, они держат оборону.



"Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня", - надеется морской пехотинец с позывным "Град".