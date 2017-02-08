Украинские военные продвинулись вперед на приморских рубежах фронта АТО под Мариуполем. Сейчас они пытаются закрепиться здесь и оборудуют новые позиции. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам морпехов, обстрелы их укреплений продолжаются, периодически подходят и ДРГ противника. Несмотря на это, они держат оборону.
"Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня", - надеется морской пехотинец с позывным "Град".
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Рубрика: Новости Мариуполя
08-02-2017, 09:45
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Морпехи под Мариуполем немного продвинулись и установили новые позиции
Украинские военные продвинулись вперед на приморских рубежах фронта АТО под Мариуполем. Сейчас они пытаются закрепиться здесь и оборудуют новые позиции. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»