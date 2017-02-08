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Рубрика: Новости Мариуполя
08-02-2017, 09:58
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В Мариуполе патологоанатомы занимались поборами - СБУ

Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачила в Мариуполе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, в течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, злоупотребляя доверием, вымогали с близких умерших деньги за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.

Были проведены 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности. Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 тысяч долларов США, 62 тысячи евро, свыше 110 тысяч российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. «черную бухгалтерию».

Открыто уголовное производство по ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»