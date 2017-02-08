Первое видео с места гибели Гиви: источники полиции подтверждают его смерть

Появилось первое видео с места убийства главы подразделения "Сомали" Михаила Толстых с позывным Гиви. Покушение произошло на базе батальона в Донецке.



На кадрах видно, что при взрыве были сильно повреждены все пять этажей здания. После взрыва началось возгорание, которое уже ликвидировано.

Взрыв, в результате которого погиб Гиви, прогремел в его кабинете, в этот момент он находился там, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.



Источники полиции подтверждают смерть Гиви в Донецке. Об этом заявил руководитель областного главка Нацполиции Вячеслав Аброськин. "Полиция Донецкой области имеет такую информацию, что сегодня утром был убит террорист "Гиви" Михаил Толстых. Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв", - сказал Аброськин в эфире "112 Украина".



По его словам, в настоящее время в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан, досматривают автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в городе.