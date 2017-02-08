На дороге «Донецк – Мариуполь» легковой автомобиль попал в снежный плен

Трижды за сутки полицейские оказали помощь участникам дорожного движения в сложных погодных условиях, сообщили в пресс-службе полиции.



Так, на автодороге «Славянск – Донецк – Мариуполь» водитель легкового автомобиля, пытаясь проехать коротким путем, свернул на грунтовую дорогу. Машина застряла в снегу и выехать самостоятельно мужчина уже не мог. За то время, пока водитель ожидал помощи, мимо него не проехало ни одного транспортного средства, и, если бы не своевременная помощь полицейских, мужчина мог попасть в затруднительное положение.

А на автодороге «Григорьевка – Межевая – Красноармейск» муж с женой ожидали помощи около часа, едва не замерзнув – в машине закончился бензин. Во время патрулирования полицейские увидели автомобиль на обочине. Выяснив, что случилось, правоохранители залили в авто бензин, чтобы водитель смог доехать до города.

Под Волновахой сотрудники полиции помогли водителю быстро поменять колесо. Благодаря своевременной помощи пассажиры авто не успели замерзнуть в сильный мороз.

В связи с низкой температурой воздуха и осадками в виде снега, правоохранители не рекомендуют участникам дорожного движения выезжать без особой необходимости на дальние расстояния.