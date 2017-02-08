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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
08-02-2017, 10:55
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На Донетчине мать избивала своих детей и не пускала их в школу

В инфекционное отделение №2 больницы Краматорска службой по делам детей городского совета были доставлены трое мальчиков 2007, 2009 и 2015 годов рождения. В ходе медицинского обследования у детей обнаружены ушибы мягких тканей головы и спины, ссадины лица и бедер, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, указанные телесные повреждения детям причинила родная мать. 34-летняя женщина злоупотребляет спиртным, ведет асоциальный образ жизни и не занимается воспитанием детей, в частности, на протяжении 4 месяцев не позволяет старшим сыновьям посещать школу.

В настоящее время, получив надлежащее лечение, двое мальчиков переведены в Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних, а самого младшего готовят к передаче в детский дом. Решается вопрос об отобрании детей у матери в судебном порядке.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ??опека или попечительство) УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Краматорска местная прокуратура.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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