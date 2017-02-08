Дороги и тротуары в Мариуполе чистят от снега: ситуация под контролем коммунальщиков

Ситуация на мариупольских дорогах и тротуарах находится под контролем. Об этом сообщил начальник МКП зеленого строительства Александр Шульга. С утра на расчистку и посыпку песчано-солевой смесью тротуаров вышли 120 человек, всего будет задействовано - 200, передает пресс-служба мэрии.

Для выполнения работ привлекли 16 машин, 5 тракторов и 2 погрузчика. «За минувшие сутки на посыпку проезжей части и тротуаров израсходовали 300 тонн песчано-солевой смеси. Ситуация на дорогах стабильная», - рассказал Александр Шульга.



Сейчас «Зеленстрой» работает над расчисткой второстепенных дорог города.