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Рубрика: Новости Мариуполя
08-02-2017, 11:20
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С «Теплосети» Мариуполя продолжают взымать долги: в начале января со счетов списано более 2 миллионов

В пресс-службе областной прокуратуры напомнили, что в марте 2015 года решением суда был удовлетворен иск прокуратуры, предъявленный в интересах государства в лице «НАК «Нафтогаз Украины» к КП «Мариупольтеплосеть» о взыскании задолженности за потребленный газ на сумму почти 7 млн грн.

Решение суда вступило в законную силу еще в июне 2015 года и выполняется в принудительном порядке.
 
"В частности, в начале января текущего года, со счетов должника отделом принудительного исполнения решений Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области списано более 2 млн грн долга. Таким образом, с учетом предыдущих платежей, с должника уже взыскано более 4,3 млн грн", - отметили в прокуратуре.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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